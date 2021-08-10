Бабье лето в Новосибирске 2021: когда вместо осенней слякоти вернется тепло

В сентябре вернутся теплые деньки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабье лето в Новосибирске осенью 2021 года: рассказываем, когда его ждать. В августе дни становятся все короче, холоднее и дождливее, но через месяц новосибирцев снова порадует солнце.

— В середине сентября с 13 по 15 число в Новосибирск снова вернется тепло. Температура днем составит +21…+23 градуса, ночью будет от +5 до +9 градусов. Будет солнечно, на небе мало облаков, осадков не ожидается, — сообщает прогноз сервиса «Ну и погода».

А вот сервис Яндекс.Погода не обещает столь большого потепления. По его данным, температура в середине сентября составит около +16-+18 градусов днем при слабом ветре около 4-5 метров в секунду. В некоторые из теплых дней синоптики обещают солнечную, безоблачную погоду, в остальные же тепло придет вместе с небольшим дождем.

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