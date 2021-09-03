Мэр Новосибирска назвал сроки начала отопительного сезона

Отопительный сезон начнется в октябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске стали известны сроки начала отопительного сезона: о них заявил мэр Новосибирска во время встречи с журналистами:

— Все будет в рамках законодательства: когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже плюс 8 градусов — начинаем отопительный сезон. Обычно это происходит в октябре, — пояснил Анатолий Локоть.

По данным синоптиков, в ближайшие дни сибиряков ждет жаркое бабье лето с температурой до плюс 28 градусов, так что пока мерзнуть в квартирах точно никто не будет.

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