Мэр Новосибирска назвал сроки начала отопительного сезона

Отопительный сезон начнется в октябре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске стали известны сроки начала отопительного сезона: о них заявил мэр Новосибирска во время встречи с журналистами:
— Все будет в рамках законодательства: когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже плюс 8 градусов — начинаем отопительный сезон. Обычно это происходит в октябре, — пояснил Анатолий Локоть.
По данным синоптиков, в ближайшие дни сибиряков ждет жаркое бабье лето с температурой до плюс 28 градусов, так что пока мерзнуть в квартирах точно никто не будет.
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