Когда дадут отопление в Новосибирске осенью 2021: в мэрии назвали сроки

Отопительный сезон начнется ближе к концу сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда дадут отопление в Новосибирске осенью 2021 — вопрос, который перед началом осенних холодов волнует многих горожан. Вот что сейчас отвечают в мэрии.

— По правилам отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней средняя температура держится 8 градусов. Более точная дата станет известна к середине-концу сентября, — сообщили КП-Новосибирск в отделе оперативного информирования мэрии города.

По прогнозу «Яндекс. Погоды», дни, первый месяц осени выдастся довольно теплым, а дни, когда будет держаться температура +8 градусов и ниже, начнутся в первую неделю октября.

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