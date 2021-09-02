Грибники ведрами набирают опята в лесах в Новосибирской области

В Новосибирской области грибной сезон в этом году стартовал успешно. Фото: предоставлено героем материала

В Новосибирской области грибной сезон в этом году стартовал успешно. В соцсетях сибиряки делятся снимками богатого урожая.

— Набрали таких грибов в Кудряшовском бору. Место это постоянное, ездим туда из года в год. В этом году решили вот просто на разведку так сказать заскочить, а получилось, что попали на раздачу, — рассказал КП-Новосибирск один из грибников. — Однозначно будем весь наш «улов» мариновать, и крутить икру, немного наморозим на зиму.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что иногда в процессе сбора грибов сибиряки натыкаются на весьма необычные экземпляры, которые не часто можно встретить в наших широтах.

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