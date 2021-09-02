Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины в пожаре на складе в Новосибирске

ЧП случилось в ночь на 1 сентября в Ленинском районе. Фото: ГУ МЧС по НСО

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионера в пожаре на складе стройматериалов в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось в ночь на 1 сентября в Ленинском районе.

— По данным следствия, ночью 1 сентября произошел пожар в складском помещении на втором этаже в бытовой комнате для охраны дома 2а по улице Толмачевская в Ленинском районе города Новосибирска. После локализации возгорания было обнаружено тело 76-летнего охранника. По предварительным данным причина пожара — разгерметизация газовых баллонов, находившихся в помещении склада, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователями уже назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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