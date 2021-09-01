В Новосибирске загорелись склады со строительными материалами: погиб человек

Пожар унес жизнь сибиряка. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ночью в среду, 1 сентября, страшный пожар произошел в складах со строительными материалами на улице Толмачевской в Новосибирске: об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Вызов дежурному поступил в третьем часу ночи: к тому моменту, когда прибыли пожарные, горели уже два склада, - пояснили в ведомстве. - В тушении пожара быль задействованы 31 человек и 9 единиц техники, - пояснили в ведомстве.

Увы, без жертв не обошлось: в огне погиб человек, его личность сейчас устанавливается.

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