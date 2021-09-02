Губернатор Андрей Травников проверил реконструкцию стадиона школы №15

Андрей Травников проверил реконструкцию стадиона школы №15. Фото: Правительство Новосибирской области

Ранее, в ходе рабочей поездки, состоявшейся в августе 2020 года, Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу жителей, общественности, депутатов по реконструкции крупнейшей спортивной площадки Станиславского жилмассива Новосибирска. Также глава региона поручил решить задачу по реконструкции лестничного перехода от школы №15 к спортплощадке.

— Все, что запланировано — будет сделано. Для справедливости нужно отметить, что это не лично моя заслуга — депутатов всех уровней, города Новосибирска — сделано все, как договаривались в прошлом году — в срок, быстро. Подрядчик, надеюсь, тоже порадует всех, кто здесь присутствует — школьники получат долгожданный стадион, а жители увидят, что появится дальнейшая перспектива для благоустройства, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор Андрей Травников поддержал обращение местных жителей о дальнейшем благоустройстве, в частности, необходимости ремонта тротуаров.

— В этом году не один раз говорили о том, что на ремонт улиц, дорог в Новосибирске нужно выделять больше средств. Мы будем изыскивать возможности, чтобы помогать городу из областного бюджета. На тротуары нужно обращать внимание — когда Правительство региона в этом году распределяло дополнительные средства из миллиарда, который коллеги-депутаты помогли нам получить от Федерации, город заявил сумму в 30 миллионов рублей на тротуары. Это первый шаг, полностью поддерживаю, считаю, что программу по тротуарам в городе нужно продолжать и усиливать. Что касается улиц, дорог и тротуаров — да, мы будем помогать, — заявил глава региона.

На новой школьной спортплощадке будет располагаться дорожка для бега, площадки для прыжков в длину и тройных прыжков, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола с металлическим решетчатым ограждением, площадки для футбола, для сдачи норм ГТО и для полосы препятствий. Стоимость проекта составляет более 16 миллионов рублей. Также планируется обустроить там тротуары, ограждения стадиона с калитками и воротами и освещение территории. Закончить работы планируется в декабре этого года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области школы будут ремонтировать по президентской программе. Губернатор Андрей Травников поручил заявить в программу максимально возможное число школ. Сейчас в регионе капремонте нуждается 61 здание в 55 школах. Расчетная стоимость этих работ — 4,7 миллиарда рублей. К категории аварийных отнесены здания в 8 школах, 4 из которых подлежат сносу. Расчетная стоимость проведения капитального ремонта и строительства новых зданий составляет 1,3 миллиард рублей. При этом, за 2019-2020 годы в регионе были введены в строй 33 детских сада и 12 школ.

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