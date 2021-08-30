В Новосибирской области школы будут ремонтировать по президентской программе

Сейчас в регионе в капремонте нуждается 61 здание в 55 школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Травников проконтролировал выполнение в Новосибирской области указа президента по программе ремонта школ. На оперативном совещании глава региона заслушал доклад министра образования региона Сергея Федорчука о ремонте и строительстве объектов образования на территории области.

— Мы давно говорили на заседаниях Госсовета о необходимости такой программы. В нашем регионе в последние годы ведется активное строительство объектов образования за счет реализации нескольких нацпроектов, а также утвержденной Правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Так, за 2019-2020 годы в регионе введены в строй 33 детских сада и 12 школ, а в школах за счет этого строительства и реконструкции было создано 13 тысяч новых мест. В связи с такими высокими темпами строительства у многих муниципалитетов фактически не оставалось маневра для полноценного ремонта существующих школьных зданий. Теперь программа капремонта начинает работать по инициативе президента. В связи с тем, что подавляющее большинство школ — это муниципальные объекты, обращаюсь к главам муниципалитетов и к руководству министерства образования региона: надо активно включиться в эту программу. Новосибирская область должна заявить в нее максимальное число объектов — разумеется, с учетом приоритетности необходимых работ на том или ином объекте, — поручил Андрей Травников.

Андрей Травников проконтролировал выполнение в Новосибирской области указа президента по программе ремонта школ. Фото: Правительство Новосибирской области

Сейчас в регионе в капремонте нуждается 61 здание в 55 школах. Расчетная стоимость этих работ — 4,7 миллиарда рублей. К категории аварийных отнесены здания в 8 школах, 4 из которых подлежат сносу. Расчетная стоимость проведения капитального ремонта и строительства новых зданий составляет 1,3 миллиард рублей.

Чтобы получить субсидию, регионам необходимо предоставить проектно-сметную документацию. Сейчас ее подготовкой в Новосибирской области занимается минобр и органы местного самоуправления. Андрей Травников поручил заявить в Президентскую программу максимально возможное число школ, подлежащих ремонту.

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