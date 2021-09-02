В Новосибирске и Барабинске рабочие пожаловались, что непривитых не пускают на ТЭЦ

Рабочие жалуются, что прививка стала обязательным требованием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске рабочие ТЭЦ-3 пожаловались, что не могут попасть на работу без сертификата о вакцинации. Их пост опубликовали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Выходила начальник отдела кадров, сказала, что есть распоряжение не пропускать непривитых, но документально подтвердить не смогла. Добавила, что пропускать не будут, но на работу мы должны являться, — рассказал подробности автор ролика, размещенного в посте.

Аналогичное сообщение о том, что не пускают на Барабинскую ТЭЦ тоже не пускаютнепривитых, появилось в местном паблике. Но потом пост удалили.

Вот как прокомментировали ситуацию в СГК:

— Мы обязательно разберемся в ситуации, позаботимся, чтобы все права сотрудников были соблюдены. Добавим, что компания обеспечивает добровольную вакцинацию своих работников, руководствуясь, прежде всего, заботой об их безопасности, надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе СГК.

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