Пять самолетов отправили на запасные аэродромы из-за тумана в Новосибирске

Один из самолетов сделал уже 7 кругов над городом. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске 2 сентября утренний туман помешал приземлиться пяти самолетам: ситуацию прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта «Толмачево»:

— Из-за неблагоприятных метеоусловий мы не смогли принять пассажирский рейс и четыре грузовых, они были перенаправлены на другие аэродромы. Пассажирский самолет перенаправили на запасной аэродром в Барнауле. Четыре грузовых рейса совершили посадку на аэродромах Кемерово, Новокузнецка, Красноярска и Барнаула, — сообщили в пресс-службе компании.

Кстати, утром жители Новосибирска заметили самолет, который нарезал в небе круги над городом. Очевидцы опознали в нем грузовой Boeing.

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