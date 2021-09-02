Новосибирцы заметили самолет, нарезающий в небе круги

Самолет сделал уже 7 кругов над городом. Фото: читатели КП-Новосибирск

Новосибирцы заметили в небе самолет, нарезающий в небе круги. Они активно присылают фото в редакцию «КП-Новосибирск».

— Над Новосибирском второй час кружит самолет. Скорей всего что-то случилось и он выжигает топливо, — предполагают читатели.

По данным сайта «Flightradar» это самолет, летевший китайского города Чжэнчжоу в столицу Люксембурга. Очевидцы предполагают, что он сделал уже около 7 кругов в небе.

КП-Новосибирск обратились в пресс-службу «Толмачево», чтобы понять, что происходит.

— Борт ушел на посадку на запасной аэродром в Кемерово. Все это произошло из-за плохих метеоусловий, а точнее из-за тумана, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.

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