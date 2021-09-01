Та еще штучка: что друзья Моргенштерна рассказывают о его жене — Диларе Зиннатуллиной

Алишер и Дилара поженились 31 августа. Фото: инстаграм

Не так давно рэпер Моргенштерн сыграл свадьбу со своей избранницей — 21-летней Диларой Зиннатуллиной. Пара до сих пор остается загадкой для многих поклонников. Издание NEWS.ru пообщалось с друзьями молодоженов и узнало, чем же скромная провинциалка смогла зацепить эпатажного музыканта.

Дилара родом из Уфы, как и сам Алишер. При этом Дилара — вовсе не была скромницей. По словам друзей, она уже тогда была «та еще штучка». Именно в Уфе, на одной из тусовок в 2017 году, они и познакомились, когда Моргенштерн еще был такой знаменитостью. Через некоторое время они снова столкнулись в той же компании. Ухаживал Алишер своеобразно. Со слов Дилары, он то проявлял к ней повышенное внимание, то игнорировал. И даже когда уже начали встречаться всерьез и он представил ее публике как свою девушку, Алишер вдруг взял и... решил расстаться. Под тем предлогом, что отношения отнимают слишком много времени и мешают его карьере, которая стремительно рванула вверх. Хотя друзья исполнителя предполагали, что рэпер тогда еще просто не нагулялся, дорвавшись до московских тусовок. Однако, лучше Дилары он все же никого не нашел, и вскоре вернулся к ней.

Друзья молодоженов уверены, что Дилара и Моргенштерн смогут построить крепкую семью.

— Морген сделал выбор и будет хорошим мужем, я уверен. Дилара — девушка с творческой энергетикой и спокойная. Полная ему противоположность. Потому им комфортно вместе. А у столичных красоток не было ни единого шанса завоевать Моргенштерна, я так считаю, — подчеркнул Илья Саглиани.

Кстати, еще до свадьбы возлюбленная Моргенштерна задала новый тренд среди девушек: она сама сделала рэперу предложение руки и сердца.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Моргенштерн подарил 15-летнему подростку из Новосибирска Тимуру Андрюшину со спинально-мышечной атрофией то самое легендарное инвалидное кресло, на котором рэпер появился на премии Муз-ТВ.

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