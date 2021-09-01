Новосибирской семье, обвиняемой в убийстве соседки, продлили арест

Двум сибирякам и их матери, обвиняемым в убийстве соседки, продлили арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двум сибирякам и их матери, обвиняемым в убийстве соседки, продлили арест. Об этом сообщили сегодня, 1 сентября, в Первомайском районном суде.

— Судьи, исследовав представленные материалы и выслушав мнения участников процесса, постановили отложить до 3 сентября 2021 года принятие решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым, и продлили срок задержания подозреваемых на 72 часа, то есть до трех часов дня 4 сентября 2021 с содержанием в следственном изоляторе Новосибирска, — сообщили в суде.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем ЧП. Криминальная драма случилась в Первомайском районе города. В одной из квартир в местном общежитии было обнаружено тело 43-летней хозяйки Натальи М. На полу и стенах оперативники заметили следы борьбы, но на месте преступления уже никого не было. Судмедэксперты пришли к выводу, что сибирячку убили: у женщины было множество травм, но смерть наступила из-за перелома шеи. Подозреваемых нашли в том же общежитии: ими оказались 59-летняя соседка и ее сыновья — 33 и 35 лет. Их задержала полиция. Соседи рассказали, что погибшая и задержанная часто конфликтовали между собой. Вероятно, что в тот роковой вечер женщина позвала сыновей, чтобы те за нее заступились.

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Соседи уверяют, что женщины поссорились, и сыновья могли заступиться за мать (подробнее).

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