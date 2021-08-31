Двух сибиряков и их мать обвинили в жестокой расправе над соседкой

У женщины обнаружили перелом шеи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Криминальная драма произошла в Первомайском районе Новосибирска. В квартире, расположенной в местном общежитии, было обнаружено тело 43-летней хозяйки Натальи М. На полу и стенах оперативники заметили следы борьбы, но на месте преступления уже никого не было. Судмедэксперты пришли к выводу, что сибирячку убили: у женщины было множество травм, но смерть наступила из-за перелома шеи.

Подозреваемых нашли в том же общежитии: ими оказались 59-летняя соседка и ее сыновья - 33 и 35 лет. Их задержала полиция.

— Один из сыновей был ранее судим по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отмечу, что сыновья жили отдельно от матери, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека». Своей вины ни мать, ни ее взрослые дети не признают.

Соседи рассказали, что погибшая и задержанная часто конфликтовали между собой. Вероятно, что в тот роковой вечер женщина позвала сыновей, чтобы те за нее заступились. Бытовая разборка превратилась в криминальную.

Если вина сибирячки и ее сообщников будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы. Правда, отбывать наказание им придется уже в разных местах.

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