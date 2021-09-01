Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирских школьников с Днем знаний

Новосибирские школы открыли свои двери для учеников в День знаний. Фото: Правительство Новосибирской области

Новосибирские школы открыли свои двери для учеников в День знаний. Поздравил школьников с 1 сентября и Губернатор региона Андрей Травников. Он побывал на торжественной линейке в школе №211.

— Среди учителей больше половины — учителя высшей категории. И ребята показывают результат — в прошедшем учебном году 10 учеников закончили школу с золотой медалью. Этот новый учебный год для школы тоже очень важен — в следующем году выпускники девятых классов, именно те ребята, которые поступали в самый первый класс открывшейся несколько лет назад школы, будут принимать решение о дальнейшей судьбе, дальнейшей учебе, — пояснил Андрей Травников.

Глава региона отметил, что проблема школьных мест сейчас очень актуальна: сегодняшнего объема строительства школ не хватает на то, чтобы закрыть дефицит мест в быстрорастущих микрорайонах. Правительство региона старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета, чтобы решить этот вопрос.

Напомним, в этом году в столице Сибири в первый класс пойдут 23 тысячи учеников, а в области их будет еще больше — 37 тысяч детей впервые сядут за парты. Из-за пандемии все линейки в День знаний сегодня прошли для параллелей или отдельных классов на свежем воздухе. КП-Новосибирск вела прямую трансляцию празднования 1 сентября в городе.

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