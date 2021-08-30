Полиция ищет подростков, жестоко избивших школьника из-за девушки в Новосибирске

Подростка избили толпой. Фото: скриншот из видео

Полиция начала проверку после того, как в Новосибирске толпа подростков жестоко избила школьника из-за девушки. Напомним, конфликт произошел в субботу, 28 августа: один из парней приревновал к другому подростку свою девушку и предпочел разрешить с ним этот вопрос кулаками. Он позвал «соперника» выяснять отношения за гаражи, но пришел не один, а с целой толпой друзей. Оказавшемуся в меньшинстве парню сначала прыснули в глаза из перцового баллончика, а потом стали пинать ногами.

— Сотрудниками полиции организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ГУ МВД.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, личность потерпевшего мальчика и всех лиц, причастных к произошедшему.

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Видео, как бьют 15-летнего парня, очевидцы выложили в соцсетях (подробнее).

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