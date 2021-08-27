Правительство Новосибирской области подготовило план смены мусорного регоператора «Экология-Новосибирск»

Власти требуют от регионального мусорного оператора устранить нарушения до осени Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области может смениться региональный оператор по сбору и переработке мусора — сейчас это ООО «Экология-Новосибирск». Правительство Новосибирской области опубликовало проект документа по расторжению соглашения.

Почти две недели назад губернатор региона Андрей Травников уже пригрозил мусорному регоператору расторгнуть контракт. Глава региона требовал устранить нарушения к осени.

— Касаемо вопроса вывоза мусора, с одной стороны, «Экология Новосибирск» проясняет, что в такой ситуации их подводят перевозчики. Но в целом они лично отвечают за весь процесс, они должны организовывать его, а это не происходит должным образом, — рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Новосибирска планирует расторгнуть контракт с «Экологией Новосибирск»

Компания не выполняет свои обязанности (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.