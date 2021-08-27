Правительство Новосибирской области подготовило план смены мусорного регоператора «Экология-Новосибирск»

Власти требуют от регионального мусорного оператора устранить нарушения до осени
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области может смениться региональный оператор по сбору и переработке мусора — сейчас это ООО «Экология-Новосибирск». Правительство Новосибирской области опубликовало проект документа по расторжению соглашения.
Почти две недели назад губернатор региона Андрей Травников уже пригрозил мусорному регоператору расторгнуть контракт. Глава региона требовал устранить нарушения к осени.
— Касаемо вопроса вывоза мусора, с одной стороны, «Экология Новосибирск» проясняет, что в такой ситуации их подводят перевозчики. Но в целом они лично отвечают за весь процесс, они должны организовывать его, а это не происходит должным образом, — рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
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