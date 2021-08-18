Губернатор Новосибирска планирует расторгнуть контракт с «Экологией Новосибирск»

Компания не выполняет свою работу должным образом. Фото: Архив «КП»
Фото: Анастасия Осипова
Андрей Травников в прямом эфире «Радио России Новосибирск» поднял вопрос забитых мусорных баков во дворах домов, на которые жалуются местные жители.
— Касаемо вопроса вывоза мусора, с одной стороны, «Экология Новосибирск» проясняет, что в такой ситуации их подводят перевозчики. Но в целом они лично отвечают за весь процесс, они должны организовывать его, а это не происходит должным образом, — рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Губернатор лично убедился в том, что мусор не вывозится со дворов. Так, например, недавно, по просьбе жителей Мошкова он незапланированно заехал на улицу Западная. Один из местных жителей пожаловался губернатору, что мусор не вывозят с одной из площадок.
— Я действительно увидел, что в одном дворе площадка чистая, а отъезжаешь буквально на 200 метров и видишь, что другая площадка завалена, — поделился он.
Андрей Травников убежден, что основная проблема в самой компании. Они плохо организовывают свою работу.
Известно, что, если к осени ситуация не исправится контракт будет расторгнут. Соответствующая документация уже готовится министерством ЖКХ и проектной дирекции.
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