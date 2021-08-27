Строители нового ЛДС в Новосибирске начали отделку крыши профлистом

Крупнейшая крыша Новосибирска - на новом ЛДС. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Крыша нового ЛДС в Новосибирске станет крупнейшей в Новосибирске: об этом заявили в правительстве Новосибирской области и рассказали о начале работ:

— Строители по графику приступили к монтажу профлиста кровли здания. Строителям предстоит обустроить кровлю площадью около 17 тысяч квадратных метров. Материалы для этого подготовлены, основная часть профлиста уже находится на объекте, — сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Министр объяснил, что монтаж кровли — один из важнейших этапов строительства, он позволит сформировать тепловой контур здания.

Напомним, строительство «Новосибирск-арены» началось в октябре 2019 года. Специалисты планируют завершить строительство уже в 2022 году. А зимой 2023 года в ЛДС пройдет МЧМ-2023 по хоккею.

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