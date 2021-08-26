Прокуратура проводит проверку после того как 3-летний мальчик попал под трактор под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после ЧП в Карасукском районе, где трехлетний мальчик попал под трактор. Фото: СУ СКР по НСО
Прокуратура начала проверку после ЧП в Карасукском районе, где трехлетний мальчик попал под трактор. Напомним, трагедия случилась вечером, 26 августа: от полученных травм малыш скончался на месте происшествия.
— На место происшествия выезжал прокурор Карасукского района. Сейчас организована проверка исполнения законодательства о защите прав ребенка, а также трудового законодательства в муниципальном учреждении «Управление муниципальным имуществом», где осуществлял трудовую деятельность работник, — сообщили в областной прокуратуре.
Ведомство также взяло на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным комитетом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области трехлетний мальчик попал под трактор-косилку
Следователи возбудили уголовное дело (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер