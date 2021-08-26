Прокуратура проводит проверку после того как 3-летний мальчик попал под трактор под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после ЧП в Карасукском районе, где трехлетний мальчик попал под трактор. Фото: СУ СКР по НСО

Прокуратура начала проверку после ЧП в Карасукском районе, где трехлетний мальчик попал под трактор. Напомним, трагедия случилась вечером, 26 августа: от полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

— На место происшествия выезжал прокурор Карасукского района. Сейчас организована проверка исполнения законодательства о защите прав ребенка, а также трудового законодательства в муниципальном учреждении «Управление муниципальным имуществом», где осуществлял трудовую деятельность работник, — сообщили в областной прокуратуре.

Ведомство также взяло на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным комитетом.

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