В Новосибирской области трехлетний мальчик попал под трактор-косилку

В городе Карасук Новосибирской области произошла трагедия: трактор-косилка задавил 3-летнего ребенка. Фото: СУ СКР по НСО

В городе Карасук Новосибирской области произошла трагедия: 3-летнего ребенка задавил трактор. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

— Предварительно установлено, что вечером, 26 августа, мужчина, управляя трактором, выкашивал траву на обочине дороги на улице Гагарина в городе Карасук Новосибирской области. В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения 3-летнему ребенку, который находился на обочине дороги. От полученных травм мальчик погиб на месте, — сообщили в областном СКР.

На место происшествия оперативно выехали следователи, они осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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