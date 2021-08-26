Погода в Новосибирске на 26 августа 2021 года: сколько еще продержится жара

Сибиряки ловят последнее летнее тепло, чтобы позагорать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 26 августа 2021 года порадует горожан: метеорологи обещают жаркий летний день.

- По области днем воздух прогреется до плюс 27 - плюс 32 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 28 - плюс 30 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Никаких осадков не ожидается, возможен ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Примерно такой же погода будет и в пятницу, 27 августа - в области столбик термометра покажет плюс 26 - плюс 31 градус. А вот в субботу, 28 августа, синоптики прогнозируют дожди, грозы и небольшое похолодание до плюс 23 - плюс 28 градусов (непосредственно в Новосибирске будет плюс 23 - плюс 25 градусов).

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