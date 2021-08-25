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Происшествия25 августа 2021 10:34

Под Новосибирском грузовой поезд сбил мужчину

Машинист пытался тормозить, но избежать трагедии не удалось
Никита МАНЬКО
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Мужчина шел по пути

Мужчина шел по пути

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина погиб под колесами поезда в Искитиме. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО:

— 25 августа около пяти утра поезд сбил мужчину в районе остановочной платформы «Совхоз Бердский» в Искитиме. Машинист увидел человека, который шел по пути, посигналил, затем начал топмозить, — сообщили в полиции.

Увы, но трагедии избежать не удалось: 32-летний местный житель от полученных травм умер на месте ЧП. Как позже выяснили эксперты, сибиряк в момент столкновения с поездом был пьян.

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