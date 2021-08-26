Пациент покончил с собой в реабилитационном центре под Новосибирском

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти сибиряка.
Фото: Виктория МИНАЕВА
ЧП произошло в реабилитационном центре для наркозависимых, что находится в одном из сел в 23 километрах от Новосибирска: там совершил самоубийство пациент. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- 24.августа в 7.30 утра в центре обнаружили труп 39-летнего мужчины, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - В реабилитационном центре находился с апреля 2021 года - пытался справиться с наркозависимостью.
Известно, что ранее мужчина говорил, что хочет покончить с собой. Все обстоятельства смерти сибиряка выясняют правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском грузовой поезд сбил мужчину
Машинист пытался тормозить, но избежать трагедии не удалось (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер