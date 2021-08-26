Пациент покончил с собой в реабилитационном центре под Новосибирском

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти сибиряка. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧП произошло в реабилитационном центре для наркозависимых, что находится в одном из сел в 23 километрах от Новосибирска: там совершил самоубийство пациент. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- 24.августа в 7.30 утра в центре обнаружили труп 39-летнего мужчины, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - В реабилитационном центре находился с апреля 2021 года - пытался справиться с наркозависимостью.

Известно, что ранее мужчина говорил, что хочет покончить с собой. Все обстоятельства смерти сибиряка выясняют правоохранители.

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