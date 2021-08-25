Сибирячка начала в сети сбор, прикрываясь историей двух многодетных семей-погорельцев

В соцсетях неизвестная женщина начала сбор средств якобы на помощь семьям, которые лишились крыши в пожаре. Фото: Сибкрай.ru

В соцсетях неизвестная женщина начала сбор средств якобы на помощь семьям, которые лишились крыши в пожаре на улице 16-й Бронный переулок. Напомним, ЧП произошло рано утром 22 августа: две семьи успели спастись, это 17 человек, из которых 11 — дети. Сибирякам после пожара пришлось искать новое жилье: одна семья с девятью детьми сейчас живет в центре от благотворительного фонда католической церкви «Каритас», а другая с четырьмя детьми нашла временное пристанище у родственников.

А недавно, новосибирцам в сети стала писать женщина, представляющаяся волонтером центра, где проживает семья и стала просить перевести деньги на номер карточки, якобы принадлежащий одной из хозяек сгоревшего дома.

Однако, когда издание Сибкрай.ru связалось с обеими пострадавшими семьями — они заявили, что никаких подобных сборов они не вели и карта им не принадлежит. То же самое ответили и в благотворительном центре и сообщили, что женщины, ведущей этот якобы сбор на помощь, нет в числе их волонтеров.

Точно сказать, мошенница эта девушка или нет, нельзя. Но нельзя и гарантировать, что этот сбор она начала в благих целях. Позже стало известно, что страничку сибирячки Вконтакте заблокировали.

Если вы действительно хотите помочь семьям погорельцев, вы можете связаться с ними по этим номерам телефонов:

+7-996-380-11-31 — Ольга Владимировна Мелиховская

+7-923-257-19-74 — Ольга Алексеевна Мелиховская

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