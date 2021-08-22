В Новосибирске две многодетных семьи с 11 детьми оказались на улице после пожара

Огонь распространился очень быстро. Фото: предоставлено семьей Мелиховских.

В Новосибирске две многодетных семьи остались без крыши над головой после пожара: 11 детей и 6 взрослых (в том числе и двое подростков, которым уже исполнилось 18 лет) сейчас живут во временном жилье. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с погорельцами, и они рассказали, что случилось в день ЧП.

В доме жили сразу две многодетные семьи Мелиховских. У мам большой ватаги ребятишек даже имена одинаковые — они обе Ольги. У одной из тезок четверо детей, и именно ее привычка вставать рано, чтобы навести порядок, спасла всю большую семью.

Так теперь выглядит дом. Фото: предоставлено семьей Мелиховских.

- Я проснулась около шести утра, стала гладить белье, будить детей. В 08:30 внезапно погас свет, муж пошел посмотреть, что случилось. И тут кричит: «Мы горим»! Я стала выводить детей, забрали документы. Успели вынести совсем немного вещей — все уже пылало. Пожарный извещатель нас не спас — он запищал только когда приехали пожарные, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Огонь быстро перекинулся на утеплитель под крышей, старый дом запылал за считанные минуты. Вторая Ольга, к счастью, тоже спаслась вместе со всей большой семьей — у нее девять детей от 5 до 18 лет. Некоторые вещи и документы они успели вынести, остальное сгорело полностью — и техника, и мебель...

Пожарные быстро потушили пламя. Фото: предоставлено семьей Мелиховских.

— Мы этот дом с золовкой 20 лет строили. Пожарные говорят, что загорелось из-за короткого замыкания. Хотя проводка новая — меняли ее пару лет назад...Я никогда ничего не просила, а теперь не знаю, что делать — рассказала Ольга, мама девяти детей.

В администрации Кировского района заверили, что найдут жилье для многодетных семей. Сейчас погорельцев разместили в пансионате. Многодетные родители просят помощи: если вы готовы прийти им на выручку, то свяжитесь с редакцией по тел. 8-923-145-11-03 — мы обязательно передадим контакты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.