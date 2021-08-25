В правительстве Новосибирской области прокомментировали смерть двухмесячной девочки от коронавируса

Малышка умерла месяц назад.
Фото: ИВАНОВА Диана
В администрации губернатора Новосибирской области прокомментировали смерть двухмесячной девочки от коронавируса.
– 25 августа в статистику умерших от коронавируса включен двухмесячный ребенок, скончавшийся в июле 2021 года. В статистику смертности от COVID-19 оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции включает пациентов, основной окончательно установленной причиной смерти которых стал COVID-19, – сообщил КП-Новосибирск заместитель руководителя департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Павел Гнедых.
Основная причина смерти устанавливается в результате патологоанатомического или судебно-медицинского исследования врачом патологоанатомом или судебно-медицинским экспертом, сроки выдачи окончательного патологоанатомического заключения составляют до 30 дней, в некоторых случаях – до 45 дней.
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