Сводка по коронавирусу Новосибирск, 25 августа: умерла двухмесячная девочка

В Новосибирске от ковида впервые умер совсем маленький ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 25 августа: двухмесячная девочка скончалась от COVID-19. Считая ее, за последние сутки умерли 11 человек

— Скончались мужчины в возрасте от 58 до 83 лет, девочка в возрасте 2 месяца, женщины в возрасте 83 и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 596 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 183 человек, с выздоровлением выписали 105 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 57 455 случаев коронавируса, в том числе у 4 403 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 205 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 405 человек, в том числе 42 ребенка. В реанимации находится 167 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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