Детский омбудсмен потребовала построить новое здания для новосибирской школы, где рухнула стена

Надежда Болтенко потребовала от мэра города решить вопрос со строительством школы №57. Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко потребовала от мэра города решить вопрос со строительством школы №57. Напомним, накануне там произошло ЧП: у пристройки на территории учебного учреждения рухнула кирпичная стена. На месте работали спецслужбы, к счастью — в результате случившегося никто не пострадал.

— Здание школы было признано аварийным еще по адресу улице Авиастроителей, 16 в 2018-м году, классы распределили по двум другим школам. Однако, спустя три года, старое здание снесено не было, а новое — не было построено, — сообщили на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

В городском управлении капстроительства детскому омбудсмену пояснили, что в июне было принято решение о выделении 9 миллионов рублей на снос здания, а закупку на демонтаж должны объявить в августе. На исполнение работ у подрядчика будет три месяца. Вопрос строительства новой школы пока еще не решен — вся документация еще согласовывается, а смета не утверждена.

— Детский омбудсмен направила ходатайство к мэру Новосибирска с просьбой принять меры по решению вопроса со строительством нового здания школы, — сообщили на сайте детского омбудсмена. — Ситуация с обеспечением законного права детей на образование находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой и Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске на территории школы рухнула стена

Как сообщают спасатели, пострадавших не обнаружено (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.