В Новосибирске на территории школы рухнула стена

Стена рухнула поздно вечером. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Поздно вечером 23 августа на территории школы в Дзержинском районе рухнула кирпичная стена. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— На место сразу же выехали спасатели и сотрудники МАСС. Пострадавших не обнаружено, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Известно, что площадь обрушения стены составило 30 квадратных метров. Здание находится на капитальном ремонте с 2018 года. Как сообщают в пресс-службе МЧС, завалы разбирают до сих пор. Администрация района сейчас решает, что делать дальше с этим зданием.
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