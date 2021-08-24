Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у главы казначейства, оставили в СИЗО

Под стражей сибиряк будет находиться еще два месяца. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области продлили арест сибиряку, которого обвиняют в вымогательстве у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области. Об этом сообщили в Бердском городском суде сегодня, 24 августа.

— Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области удовлетворено ходатайство следователя в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», — сообщили в суде.

Под стражей сибиряк будет находиться еще два месяца, а всего — до 25 октября 2021 года.

Напомним, по данным следствия, в июне сибиряк потребовал у руководителя управления около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. За это вознаграждение он пообещал не выкладывать в сеть порочащие ролики о нем.

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