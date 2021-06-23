Сибиряка, обвиняемого в вымогательстве у главы казначейства, оставили под арестом

Продлили арест сибиряку, которого обвиняют в вымогательстве денег у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области продлили арест сибиряку, которого обвиняют в вымогательстве у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области. Об этом сообщили в Бердском городском суде.

— Постановлением судьи от 22 июня 2021 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», — сообщили на сайте суда. — Ему был продлен срок содержания под стражей на один месяц, то есть — до 25 июля 2021 года.

Напомним, по данным следствия, в июне сибиряк потребовал у руководителя управления около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. За это вознаграждение он пообещал не выкладывать в сеть порочащие ролики о нем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.