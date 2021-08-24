Новосибирский кардиодиспансер снова начал работать по профилю

Кардиодиспансер вновь начнет принимать профильных пациентов. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области кардиодиспансер, трижды перепрофилировавшийся под ковид-госпиталь, возобновил работу по профилю. Об этом сообщили сегодня, 23 августа, в правительстве региона.

— Мы переводили или выписывали пациентов, последнего — во вторник на прошлой неделе. В среду у нас была санитарная обработка, в четверг полная генеральная уборка после санитарной обработки. И с понедельника мы открыли прием для кардиологических пациентов в поликлинике и начинаем госпитализацию на специализированные кардиологические койки, — рассказала главный врач областного кардиодиспансера Оксана Дуничева.

Напомним, на 126 коек кардиодиспансера в качестве инфекционного госпиталя госпитализировались одни из самых сложных пациенты — с сочетанной патологией, чаще всего сердечно-сосудистой. Операционная деятельность в медучерждении была приостановлена.

Госпитализировать пациентов планово здесь снова начнут после того, как кардиодиспансер получит результаты смывов из операционных и реанимаций.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. По его словам подобная тенденция в регионе наблюдается на протяжении последних четырех недель.

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Такая тенденция, по словам специалистов, наблюдается уже четвертую неделю (подробнее).

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