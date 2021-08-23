Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области снижается заболеваемость коронавирусом. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области снижается заболеваемость коронавирусом — об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве 23 августа.

— За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 1279 случаев ковида, что на 3% ниже, чем на предыдущей. По дням регистрировалось от 175 до 190 случаев. При этом, в целом, снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается уже четвертую неделю. Оно незначительное, но, главное, что есть сама тенденция. Коэффициент распространения у нас четвертую неделю меньше единицы. Это хороший признак, чтобы прогнозировать и дальнейшее снижение заболеваемости, — пояснил Александр Щербатов.

Напомним, сегодня, 23 августа, по сообщению оперштаба, в Новосибирской области было выявлено еще 175 случаев ковида. Всего в регионе зарегистрировано 57 092 случая коронавируса, в том числе у 4 374 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.