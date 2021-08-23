В Новосибирске начали устанавливать последние эскалаторы на станцию метро «Спортивная»

В Новосибирск поступили последние эскалаторы для строительства станции метро «Спортивная». Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

В Новосибирск поступили последние эскалаторы для строительства станции метро «Спортивная». Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве региона.

— Строительство станции метро «Спортивная» продолжается. Уже был поставлен последний комплект из трех эскалаторов, сейчас они находятся на стадии монтажа, — рассказал градоначальник. — Таким образом, контракт на поставку выполнен на 100%.

Напомним, ранее в сети появились слухи о том, что строительство станции якобы было приостановлено в связи с отсутствием финансирования. Однако позже мэрия опровергла эту информацию, и сообщили, что объект готов более чем на 50%, работа на станции стартует с лета 2022 года.

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