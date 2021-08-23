Экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко хотят привлечь к ответственности из-за долгов «Сибсельмаша»

Василия Юрченко хотят привлечь к ответственности перед кредиторами завода «Сибсельмаш». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко хотят привлечь к ответственности перед кредиторами завода «Сибсельмаш», которым он руководил до 2004 года. ООО «УниверсалСтройИнвест» подало иск в Арбитражный суд Новосибирска о привлечении к субсидиарной ответственности пяти бывших руководителей предприятия.

Тем не менее, в определении суда об иске сообщается, что компания подала его с нарушениями: не были указаны обстоятельства, на которых иск основан, и не приложены соответствующие документы для подтверждения требований. Истец также не приложил квитанцию об отправке копии заявления всем участникам дела.

В связи с этим заявление было оставлено судом без движения до 30 августа, пока эти нарушения не будут устранены.

Напомним, Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2014 году Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий. Однако позже Василий Юрченко отсудил у Минфина несколько миллионов рубелей в качестве компенсации за уголовное преследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.