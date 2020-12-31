Экс-Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил у Министерства финансов страны крупную сумму за незаконное уголовное преследование. Напомним, ранее ему уже удалось отсудить у Минфина 200 тысяч рублей.— Суд удовлетворил указанное заявление в полном объеме и взыскал в пользу Василия Юрченко с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 5 777 930 рублей, — пояснили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.Напомним, Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2014 году Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко получил условный срок за срыв аукционаАдресная продажа земли в центре Новосибирска вылилась в уголовное дело для бывшего главы региона (подробнее).Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Василия Юрченко «в связи с утратой доверия»Исполняющим обязанности главы региона назначен Владимир Городецкий (подробнее).Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 200 тысяч рублейЭти деньги он получил в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование (подробнее).