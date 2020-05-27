Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 200 тысяч рублей

27 Май 2020 2020-05-27T14:48:55+03:00

Эти деньги он получил в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование

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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил у министерства финансов 200 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде.

— Суд постановил взыскать в пользу Василия Юрченко с Российской Федерации в лице Министерства финансов в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи в размере 212 423 рублей, — сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Отметим, что суд удовлетворил требования Василия Юрченко только частично. Полная сумма, которую экс-губернатор запросил в качестве компенсации, составляет 5 482 420 рублей. Однако, как сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Михаил Кочаков, Юрченко намерен обжаловать это решение суда.

Напомним, Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2014 году Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU