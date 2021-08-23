Водителя, который не выпускал из автобуса женщину с ребенком, могут уволить

Водитель повел себя слишком эмоционально, за что может лишиться работы. Фото: кадр из видео /Влад КОМЯКОВ

Водителя, который утром 22 августа удерживал в автобусе женщину с ребенком, которого вырвало в автобусе, отстранили от работы. Об этом сообщил помощник предпринимателя, обслуживающего маршрут №29, Олег Живогляд.

— Водитель повел себя слишком эмоционально из-за нервов. Это перебор, глупость с его стороны, а можно сказать и безобразие. Водитель отстранен от работы, а дальше будем смотреть. Возможно, вплоть до расторжения трудового договора, – сообщил Олег Живогляд.

По его словам, водителя просили выпустить женщину, а автобус отмыть от рвотных масс за счет фирмы. Однако водитель решил настоять на своем и в грубой форме сказал сибирячке самой отмывать салон.

Напомним, инцидент стал массово обсуждаться в соцсетях, после того, как мать ребенка выложила видео в группу «Инцидент Новосибирск» и рассказала о ситуации. Теперь в деле разбираются полиция и Следственный комитет.

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