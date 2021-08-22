«Ругался матом, заставлял все отмывать»: в Новосибирске водитель не выпускал из автобуса женщину с ребенком, которого стошнило

По словам женщины, водитель также замахивался на нее, угрожал забрать телефон. Фото: кадр из видео / Влад КОМЯКОВ

Утром 22 августа в автобусе № 29 случился конфликт между водителем и пассажиркой с ребенком. Как рассказала женщина в группе «Инцидент Новосибирск», она ехала с малышом из «Меги», его укачало и стошнило.

— Как раз была остановка, я сразу решила выйти на свежий воздух, перед этим подбежала к кондуктору и сообщила ему о том, что произошло и извинилась. Кондуктор схватил меня и не дал выйти, он не выпускал нас еще 2 остановки, всё это время ребенка рвало, пока нас везли, — пожаловалась женщина.

Далее сибирячка рассказала, что ее увезли на конечную остановку, закрыли все двери и водитель автобуса в грубой форме сказал всё убрать.

— Водитель автобуса вел себя очень агрессивно, ругался матом, нависал надо мной, замахивался. Когда я достала телефон и начала все снимать, он выбил его из рук. Когда я ему сказала стоимость телефона, он сказал, что вообще заберет у меня телефон в качестве компенсации. Я все помыла, но этого показалось персоналу автобуса мало, и они начали требовать, чтобы я помыла лучше, либо заплатила им за химчистку и автомойку.

Выбраться из автобуса женщине с ребенком удалось только тогда, когда она вызвала полицию. Полицейские записали данные водителя и сказали, что тот не имел права удерживать их. После чего пострадавших отвезли домой. При этом сибирячка писать заявление отказалась — важнее было вернуться домой, так как ребенку было плохо.

Случаем занялась полиция:

— По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут опрошены стороны конфликта. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Также доследственную проверку организовал следственный комитет РФ по Новосибирской области.

КП-Новосибирск будет следить за ходом событий.

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