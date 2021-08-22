Поиски 80-летнего пенсионера, пропавшего на даче под Новосибирском, завершены

Пенсионер не пошел за грибами, а решил вернуться в город. Фото: предоставлено поисковым отрядом «ЛизаАлерт» Новосибирской области

Полиция нашла пропавшего 80-летнего пенсионера, который пропал на даче под Новосибирском. Подробности рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Семья отдыхала на даче в Мошковском районе. Родные пошли в лес за грибами, дедушка остался дома, сказал: «Я в лес не пойду». Через 2-3 часа родственники вернулись из леса и забили тревогу. Мы объявили о начале сбора на поиск в лесу, в этот момент нам позвонили из полиции, — рассказали КП-Новосибирск поисковики отряда «Лиза Алерт».

Оказалось, что 80-летний пенсионер добрался до города. Мужчина не пострадал, сейчас он вместе с родными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мог потерять память»: под Новосибирском пропал 80-летний пенсионер

Пожилой мужчина ушел из дома и исчез (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.