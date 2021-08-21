«Мог потерять память»: под Новосибирском пропал 80-летний пенсионер

У пожилого мужчины может быть потеря памяти. Фото: «Лиза Алерт».

В селе Дубровино Мошковского района пропал 80-летний пенсионер Николай Васильевич Назаров. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

- 21 августа пожилой мужчина ушел из дома и пропал, - пояснили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - У пенсионера может быть потеря памяти.

Приметы Николая Назарова таковы: рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Пенсионер был одет в джинсовую рубашку, коричневые брюки, ботинки, синюю фуражку.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам по тел. 8-800-700-54-52.

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