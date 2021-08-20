Поиски новосибирского студента, пропавшего после отчисления из вуза, завершились трагедией

Пропавший парень пытался выплыть на берег. Фото: предоставлено Дмитрием Киселевым
В Новосибирске завершились поиски 19-летнего студента Никиты Киселева, пропавшего почти год назад в районе Северного объезда. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Новосибирской области:
— Сегодня стало известно, что парень найден погибшим. Приносим соболезнования родственникам молодого человека, — сообщили поисковики в отряде.
Напомним, 19-летний Никита Киселев пропал 21 сентября 2020 года. Парень вышел из дома в микрорайоне «Стрижи» и направился в сторону Северного объезда. Видеокамера зафиксировала, как он оказался в реке и поплыл к берегу. Однако поиски на лодках не помогли обнаружить студента. Перед уходом молодой человек оставил прощальную записку.
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