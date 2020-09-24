В Новосибирске студент исчез после отчисления из университета: перед этим он оставил записку

В Новосибирске ищут 19-летнего студента. Фото: Дмитрий Киселев

В Новосибирске исчез 19-летний студент Никита Киселев. В последний раз его видели 21 сентября в районе Северного обхода. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Подробности пропажи молодого человека в отряде не раскрывают, ссылаясь на то, что делом занимается полиция.

КП-Новосибирск удалось связаться с отцом парня и узнать, что случилось.

— Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, что он был на мосту через Обь на Северном объезде. Потом сын оказался в реке и бодро поплыл к берегу. Доплыл ли он до него, неизвестно. Мы прочесали вместе со спасателями ту местность на лодках, квадроцикле и пешком. Осмотрели также лес по течению реки до Красного яра. Поиски результата не дали, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Известно, что перед уходом парень оставил дома прощальную записку и мобильный телефон.

— Он написал о том, что не достоин жизни, потому что забросил учебу в университете и его отчислили. Нам даже никто не сообщил об этом. В ВУЗе сказали, что парень уже совершеннолетний, сам за себя отвечает, — рассказал Дмитрий.

Отец пропавшего парня говорит, что в последнее время не заметили в поведении сына чего-то необычного, у него не было подавленного настроения. Мужчина никак не может поверить в то, что можно покончить с собой из-за того, что не удалась учеба.

— Я ему никогда не угрожал, если он нашкодил, не наказывал, только пожурю и поругаю в меру, как думаю и все, по-родительски. Поэтому, если он жив и боится вернуться, боясь последствий, то зря так думает. Мы его любим, уважаем и принимаем, какой он есть, — рассказывает отец.

Поиски Никиты продолжаются. По словам Дмитрия, сын отлично плавает.

— Мы его все детство водили в бассейн, там он занимался с личным тренером, потом перешел в водное поло, — рассказал отец мальчика.

Приметы пропавшего парня: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые.

Был одет в серые брюки, серые тенниски на белой подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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