«Прилетает и зовет меня»: сибиряк кормит коршуна с 13 этажа и собирает миллионы просмотров в TikTok

Самка коршуна уже второй год возвращается к Николаю. Фото: предоставлено Николаем Белозеровым

Новосибирец Николай Белозеров приручил самку коршуна, кидая ей мясо курицы с балкона. Житель микрорайона Шлюз рассказал, как птица привыкла к нему за год.

— Прошлым летом я прикормил самку коршуна, решил назвать ее «Солнце». В этом году она стала прилетать опять и звать меня. Птица садится на крышу соседней многоэтажки и кричит, как жеребенок. Я выхожу на балкон, достаю мясо — и она подлетает, — рассказал Николай Белозеров.

Мужчина решил поставить эксперимент в мае 2020 года — часто наблюдал за коршунами из квартиры на 13-м этаже. Вскоре выяснил, что птица предпочитает мясо говядины, может прилететь за кормом пять раз за день.

Николай уверен — самка носит мясо своим птенцам, недалеко от жилмассива должно быть ее гнездо. Мужчина рад — ведь видео с кормлением коршуна собирают до миллиона просмотров в TikTok.

Орнитологи уверены — прикормить коршуна не так сложно, уверен ученый. На самом деле в Новосибирске уже немало мест, где коршуны стали почти «домашними». Например, на мостике через речку Иню в Барышево их прикормили рыбаки. В жилмассиве Западный объедками из столовой их регулярно угощают сотрудники коррекционного интерната.

Смотреть видеосюжет Новосибирец прикормил коршунов с балкона 13-этажки

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Видео с птицами набрало больше миллиона просмотров и тысячи комментариев в соцсети и даже попало на английское и американское телевидение (подробнее)