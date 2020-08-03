«Брось ему курочку»: сибиряк дрессирует коршунов с балкона, восхищая соседей и американское ТВ

Житель Новосибирска Николай Белозеров приручил коршунов, не выходя из квартиры. Мужчина кидает птице мясо с балкона, а она ловит его на лету, как собачка — мячик. Видеоролики собирают хорошие просмотры в интернете. А иностранные СМИ считают кадры необычной дрессировки сенсацией. Тем временем орнитологи говорят, что в регионе живут несколько тысяч коршунов. И скоро хищная птица может потеснить даже уличных голубей и ворон! Почему дикие хищники массово селятся в городе и чего можно ожидать от такого соседства, рассказали специалисты.

СНАЧАЛА КОРМЯТ ПТЕНЦОВ

Житель микрорайона Шлюз Николай Белозеров прикормил коршунов с балкона 13-го этажа всего за три недели. Поводом послужил ролик орнитологов, где посоветовали давать хищнику красное мясо. Сначала парень купил говядину, положил на внешний козырек — коршун не только запомнил щедрого сибиряка, но и привел с собой друга на следующее кормление.

— У меня кормятся один или два коршуна, по всей видимости, это их территория. Много хищников вижу над лесом или с другой стороны квартала — у канала. Как правило, получив кусок мяса, коршун тащит его в гнездо и очень быстро прилетает снова. Сначала кормит птенцов — иногда ему достаточно одного раза, а иногда берет и четыре-пять кусков. А потом хищник ест сам — на лету, прямо передо мной, — рассказал КП-Новосибирск Николай Белозеров.

За день хищник может забрать 1,5 кг мяса. Фото: предоставлено Николаем Белозеровым

Новосибирцу повезло — его квартал почти на опушке леса, на улице 2-й Миргородской. Раньше друзья жаловались, что ехать в гости из центра далеко, а теперь ищут любой повод, чтобы напроситься к Николаю. Все ради кормления коршунов — это уже превратилось в настоящий аттракцион. Вскоре парень решил выкладывать видео в интернет — и неожиданно спальный район на опушке сибирского леса прославился на весь мир.

ЭТО ПРЕВРАТИЛОСЬ В АТТРАКЦИОН

— Со мной связались несколько агентств из Великобритании и США, которые специализируются на популярном пользовательском контенте в интернете. Дело в том, что мои ролики стали довольно популярны в TikTok — в общей сложности их посмотрело около миллиона человек, ежедневно приходит очень много комментариев и растет число подписчиков аккаунта с коршунами. Соболей я не видел, а вот коршуны — вполне символ Новосибирска, — считает Николай Белозеров.

Теперь сибиряк специально покупает на рынке для своих подопечных говядину и курятину.

Подписчики по-разному реагируют на щедрость тиктокера и не скупятся на комментарии: «Николай, да вы повелитель коршунов!», «Не советую его прикармливать. Это хищник, и его место в лесу. Потом не жалуйтесь, что пропали кошки или домашние питомцы», «Брось курочку ему, хочется посмотреть. Даже денег на мясо переведу», «За таким куском мяса я бы и сам полетел».

Коршунов в Новосибирске около 2 тысяч, они "санитары неба".Фото: предоставлено Николаем Белозеровым

УЧЕНЫЕ:«ТОЛЬКО НЕ ГЛАДЬТЕ ПТИЧКУ»

Ученые утверждают: по количеству коршунов Новосибирск уже может соперничать с индийским Дели. Именно в Индии зимует большинство этих хищных птиц, поедая кости погребенных на кострах индусов. А весной летят гнездиться на Алтай и в Сибирь. По подсчетам специалиста Института систематики и экологии животных СО РАН Алексея Яновского, в Новосибирске и окрестностях живет уже больше 4 тысяч коршунов, в самом городе хищники свили несколько сотен гнезд, это около 2 тысяч птиц. Редкость для любого мегаполиса. В Москве, например, этим птицам не нравится — там гнездится только одна пара.

Прикормить коршуна не так сложно, уверен ученый. На самом деле в Новосибирске уже немало мест, где коршуны стали почти «домашними». Например, на мостике через речку Иню в Барышево их прикормили рыбаки. В жилмассиве Западный объедками из столовой их регулярно угощают сотрудники коррекционного интерната.

— Коршуны регулярно патрулируют жилмассивы с девятиэтажками, они высматривают голубей на плоских крышах домов. Не брезгуют ничем, могут даже котенка или кошку украсть, — объяснил КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — Когда-то птицы питались только рыбой, но Новосибирск приучил их к «просрочке», и теперь хищники перебираются к мусорным бакам. Так что хищная птица в городе уже не редкость. Коршуны, конечно, сдерживают количество голубей, не дают им расплодиться. Также ловят и других птиц, питаются падалью и крысами на свалках. На каждую особь приходится граммов 300 — 400 мяса в день, функцию санитаров улиц они выполняют.

По словам исследователя, 2 тысячи коршунов — это предел для Новосибирска, и резкого роста популяции не будет — нечем кормиться. При этом кормить хищников с рук и гладить коршунов небезопасно — можно заразиться описторхозом и даже гриппом. Ученые говорят, что птицы-падальщики могут быть переносчиками вирусов, в том числе ОРВИ. Пока ни одного коршуна — переносчика коронавируса обнаружено не было, но в теории возможно и это.

Новосибирец прикормил коршунов с балкона 13-этажки.Видео предоставлено Николаем Белозеровым

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