Умные камеры новосибирских разработчиков, вычисляющие больных Covid 19, установили в московском парке аттракционов

Умные камеры появились в Москве. Фото: предоставлено компанией HealthVision

Необычная разработка новосибирских стартаперов «вышла погулять» на свежий воздух.

Пилотные камеры видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом появились в московском парке развлечений «Сказка». Технологичный глаз теперь тщательно следит за состоянием здоровья сотрудников и посетителей, выявляет первичные симптомы болезни и наличие защитной маски на лице.

— Базовый сегмент внедрения данных устройств — это бизнес. Но в том числе мы пониманием, что есть большой потенциал для внедрения в объектах социально-значимых структур: больницах, садиках и образовательных учреждениях, — рассказал КП-Новосибирск генеральный директор компании-разработчика Игорь Мендзебровский.

Пока в парке работают пилотные установки. Фото: предоставлено компанией HealthVision

Сейчас в парке «Сказка» на северо-западе Москвы работает два умных устройства на входе и выходе аттракциона «Колесо обозрения». В ближайшее время к ним добавится еще столько же.

Сибирякам во время установки пришлось применять смекалку. Дело в том, что корпус программно-аппаратного комплекса изначально был изготовлен инженерами для камер в закрытых помещениях, офисах и супермаркетах. Чтобы «умный глаз» комфортно чувствовал себя на улице, пришлось мастерить для него специальные навесы, спасающие от дождя, холода и любопытных птиц.

Напомним, самыми первыми ноу-хау сибирских ученых оценили сотрудники Технопарка в Академгородке. В острый период пандемии камера безошибочно вычисляла заболевших работников и отправляла их руководителям тревожные сообщения.

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