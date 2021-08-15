В Новосибирске следователи начали проверку после смерти пенсионера в гараже

Следователи начали проверку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Новосибирские следователи прокомментировали труп пенсионера, найденный в гараже в Калининском районе.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали КП-Новосибирск в Следственном комитете Новосибирской области.
Напомним, что на днях в гараже нашли труп 73-летнего мужчины. Предсмертной записки рядом с ним обнаружено не было.
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