В Новосибирске следователи начали проверку после смерти пенсионера в гараже

Следователи начали проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские следователи прокомментировали труп пенсионера, найденный в гараже в Калининском районе.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали КП-Новосибирск в Следственном комитете Новосибирской области.

Напомним, что на днях в гараже нашли труп 73-летнего мужчины. Предсмертной записки рядом с ним обнаружено не было.

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