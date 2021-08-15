Мертвого пенсионера нашли в новосибирском гараже

На месте работала полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске в одном из гаражей нашли труп пенсионера. ЧП произошло в Калининском районе. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Мужчине было 73 года. Предсмертной записки найдено не было, — уточнил источник.

Известно, что у пенсионера было хроническое заболевание.

Напомним, что недавно «Комсомолка» писала про женщину, нашедшую скелет в своем огороде. Она копала яму для туалета и там обнаружила человеческие останки.

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