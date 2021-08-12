В селе под Новосибирском женщина нашла человеческий скелет, выкапывая яму для туалета

При копке ямы для туалета сибирячка обнаружила человеческий скелет. Фото: Влад КОМЯКОВ

В одном из сел Новосибирского района Новосибирской области 50-летнюю сибирячку, решившую заняться обустройством своего участка, ждал крайне неприятный сюрприз. Во время копки ямы для будущего уличного туалета там обнаружили человеческие останки.

— При копке ямы под туалет примерно на уровне одного метра от земли был обнаружен скелет человека, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Женщина сообщила произошедшем в полицию. На место, осмотреть жуткую находку, были вызваны специалисты-геологи.

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